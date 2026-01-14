Григоров: російські війська вдарили по евакуаційному автомобілю на Сумщині

Російський дрон атакував евакуаційний автомобіль спеціального підрозділу поліції «Білий янгол» в Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 14 січня.

Це сталося в прикордонній частині Шосткинського району. Григоров уточнив, що удару зазнав цивільний транспорт, який евакуює людей із небезпечних територій.

«Автівка зазнала значних пошкоджень. Саме через бронювання транспорту люди, яких евакуйовували, не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Поліцейські з незначними травмами наразі проходять обстеження», – повідомив Григоров.

За словами голови області, завдяки діям і координації «Білих янголів» евакуацію вдалося завершити.





«Вкотре наголошую: чим раніше люди ухвалюють рішення про евакуацію з прикордонних територій, тим безпечніше це і для них самих, і для тих, хто щодня їде туди, де небезпека не зникає», – заявив він.

Напередодні один житель Сумщини зазнав поранень внаслідок російських атак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



