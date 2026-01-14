Російські обстріли: в Краматорську загинув цивільний, на Харківщині поранені діти

Російська армія атакувала прифронтові області України протягом доби 13 січня. Зокрема, в Краматорську внаслідок обстрілу увечері загинув чоловік, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, сили РФ завдали щонайменше сім авіаударів по Краматорську, також атакували місто касетними боєприпасами.





Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло загиблого чоловіка. Очевидці повідомили Радіо Свобода, що дружину чоловіка витягли з руїнів живою, їхній пес також вижив.

За даними голови області Вадима Філашкіна, ще вісім людей в області за добу дістали поранення.

Російська армія атакувала Харків і 11 населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він уточнив, що постраждали вісім людей, в тому числі двоє дітей:

«У с. Волоська Балаклія Шевченківської громади постраждав 11-річний хлопчик; у м. Харків постраждала 16-річна дівчина; у с. Задонецьке Зміївської громади постраждали 55-річна жінка та чоловіки 27, 52 і 60 років; у с. Жуків Яр постраждали 74-річна жінка і 85-річний чоловік».





Російські війська обстріляли низку населених пунктів Херсонщини включно з обласним центром протягом доби. За даними голови області Олександра Прокудіна, постраждали житлові будинки та приватний автомобіль.

«Через російську агресію 1 людина дістала поранення», – додав він.

Кількість постраждалих на Запоріжжі за добу зросла до трьох, повідомив голова ОВА Іван Федоров:

«Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район».

Напередодні було відомо про двох поранених. За даними влади, загалом російські війська завдали 762 удари по 26 населених пунктах області. Обласна адміністрація отримала 35 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Влада Сумщини зафіксувала 50 російських обстрілів по 23 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Читайте також: У Києві без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок – Кличко

«У Сумській громаді через удар ворожого БпЛА постраждав 65-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



