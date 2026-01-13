У Києві тривають екстрені відключення світла. Кличко каже про «надзвичайно складну» ситуацію

Після чергових російських атак у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, повідомляє компанія «ДТЕК».
«РФ з самого ранку знову вдарила по енергетиці. Пошкодження серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, а також в Броварському та Бориспільському районах області», – йдеться у повідомленні.
У компанії заявляють, що 629 бригад ДТЕК працюють цілодобово.
Міський голова Києва Віталій Кличко також заявив, що «надзвичайно складною» залишається ситуація з електропостачанням у місті. За його словами, більшості будинків тепло вже повернули, але майже 500 багатоповерхівок ще без теплопостачання – комунальники продовжують працювати.
Після чергової російської атаки 13 січня компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції.
За даними «Укренерго», через атаку була знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також були знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.
Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Форум