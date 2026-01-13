У Києві тривають екстрені відключення світла. Кличко каже про «надзвичайно складну» ситуацію

Після чергових російських атак у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, повідомляє компанія «ДТЕК».

«РФ з самого ранку знову вдарила по енергетиці. Пошкодження серйозні, тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, а також в Броварському та Бориспільському районах області», – йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що 629 бригад ДТЕК працюють цілодобово.

Міський голова Києва Віталій Кличко також заявив, що «надзвичайно складною» залишається ситуація з електропостачанням у місті. За його словами, більшості будинків тепло вже повернули, але майже 500 багатоповерхівок ще без теплопостачання – комунальники продовжують працювати.

Після чергової російської атаки 13 січня компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції.

За даними «Укренерго», через атаку була знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також були знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.



