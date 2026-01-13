Удар Росії: знеструмлена «значна кількість» споживачів у Києві й 4 областях – «Укренерго»

Армія Росії вночі завдала ракетно-дронового удару по енергооб’єктах у кількох областях України, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» 13 січня.

«Внаслідок цього – знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та на Київщині, а також у Чернігівській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також є знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже почалися аварійно-відновлювальні роботи: «енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу».





За даними «Укренерго», місцеві оператори систем розподілу у Києві, Київській області, на Одещині та в Дніпрі вимушено застосовують мережеві обмеження. Попередні графіки погодинних відключень там не діють. В окремих регіонах також діють аварійні відключення.

Оператор фіксує зниження споживання електроенергії – на ранок вівторка його рівень був на 3,7% нижчим, ніж напередодні. Це пояснюють значним зростанням кількості знеструмлених споживачів внаслідок нічної атаки та посиленням заходів обмеження в деяких регіонах через складні погодні умови.

«Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 17 населених пунктів: 10 – у Закарпатській області і 7 – на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи на лініях здійснюють ремонтні бригади обленерго», – додає компанія.

«Укренерго» нагадує про потребу в ощадливому енергоспоживанні.

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотники вночі проти 13 січня. Сили протиповітряної оборони знешкодили 7 ракет і 240 безпілотників. Компанія ДТЕК повідомила про пошкодження своєї теплоелектростанції. Влада, зокрема, Дніпропетровщини, Одещини та Житомирщини повідомляла про пошкодження інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енергопостачанням склалася на лівому березі Києва і прилеглих районах Київської області, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення, і звичний графік може виглядати так – чотири години зі світлом, 12 годин без електрики. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



