В Одесі через удар РФ постраждали шестеро людей – ОВА

У ніч на 13 січня Одеса зазнала атаки російських безпілотників, постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

Серед постраждалих — шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів», – написав чиновник у телеграмі.

Для жителів постраждалих будинків розгорнуті оперативні штаби та пункти незламності, додав Олег Кіпер.

Російські військові впродовж ночі 13 січня завдали комбінованого удару по Україні – у передмісті Харкова є загиблі і поранені, Київ атакували балістикою та дронми, поранені та руйнування є також на Дніпропетровщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.