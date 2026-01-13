Число загиблих через удар РФ по передмістю Харкова зросло до чотирьох – ОВА

Влада повідомила про зростання числа жертв нічного російського удару, завданого по передмістю Харкова.

«Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула чотирьох людей. Також шість людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості», – повідомив у телеграмі о 6:41 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше очільник Харківщини інформував про двох загиблих.

Російські військові вночі завдали комбінованого удару по Україні, під ударом опинилися Київ, Харків та інші українські населені пункти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.