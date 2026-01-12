США про запуск «Орешника» по Україні: «небезпечна й незрозуміла ескалація»

Україна й Росія мають шукати шляхи до деескалації конфлікту з огляду на мирні зусилля, очолювані президентом США, заявила на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному після російського обстрілу України в ніч проти 9 січня, заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети «Орешник», здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів», – зауважила дипломатка.

Брюс зазначила, що замість роботи над мирним урегулюванням, «дії Росії ризикують розширити і посилити війну».

«Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа», – зазначила заступниця постійного представника США при ООН.

Насамкінець дипломатка закликала Росію, Україну і Європу до «серйозного прагнення миру», щоб «покласти край цьому кошмару».

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони почала засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету «Орешник» по Львівщині.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

Президент Володимир Зеленський увечері 12 січня попередив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні і може завдати його найближчими днями.