Рада безпеки ООН проводить засідання через удар РФ по Україні й застосування «Орешника»

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони почала засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету «Орешник» по Львівщині.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

Президент Володимир Зеленський увечері 12 січня попередив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні і може завдати його найближчими днями.