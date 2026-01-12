Зеленський: є дані розвідки, що РФ готує новий масований удар

Російські військові готують новий масований удар, він може відбутися найближчими днями, повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки.

«Обов’язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 12 січня.

Вночі проти 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв були медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

Мер Києва повідомляв, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня в Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.