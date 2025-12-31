«Москва прагне зірвати реальний прогрес» щодо миру – Калас закликала не приймати необґрунтовані заяви РФ

Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги, вважає верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Заява Росії про те, що Україна нещодавно атакувала ключові урядові об’єкти в Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру», – написала вона в соцмережі Х.

Каллас додала, що «ніхто не повинен приймати необґрунтовані заяви агресора, який з початку війни без розбору атакував інфраструктуру та цивільне населення України».

Читайте також – ISW: Кремль «не надав жодних доказів», що Україна атакувала резиденцію Путіна

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений». При цьому він визнав, що «можливо», що звинувачення РФ було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».