У МЗС відреагували на заяву Кремля про посилення переговорної позиції після атаки на резиденцію Путіна

Росія вигадала атаку українських дронів на резиденцію російського президента Володимира Путіна, щоб відхилити мирні зусилля, які нещодавно прискорилися завдяки активній роботі України та США, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Саме тому росіяни вигадали містифікацію з нападом на резиденцію. Все, що їм було потрібно, це створити хибне (і досить недбале) виправдання для Росії, щоб вона відхилила мирні зусилля, які нещодавно прискорилися завдяки активній роботі України та Сполучених Штатів», – написав речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Речник російського президента Дмитро Пєсков 30 грудня заявив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу, а наслідком нібито атаки буде посилення переговорної позиції Москви. Він сказав, що Росія не збирається публічно роз’яснювати, у чому полягатиме перегляд її переговорної позиції.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений». При цьому він визнав, що «можливо», що звинувачення РФ було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».



