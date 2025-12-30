Пєсков: Росія вестиме переговори насамперед з США і посилить переговорну позицію

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні після нібито атаки на резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зберігають «довірливий характер діалогу» і продовжують його.

«Росія не виходить із переговорного процесу, і Росія продовжуватиме переговорний процес та діалог. Передусім, з американцями», – сказав він.

Пєсков заявив журналістам, що наслідком нібито атаки буде посилення переговорної позиції Москви. Він сказав, що Росія не збирається публічно роз’яснювати, у чому полягатиме перегляд її переговорної позиції.





Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений». При цьому він визнав, що «можливо», що звинувачення РФ було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».



