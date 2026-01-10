«Хочуть війни»: Медведєв пригрозив країнам ЄС і опублікував відео удару «Орешником» по Львівщині

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із черговими погрозами на адресу європейських країн, заявивши, що «Москва не допустить присутності військ ЄС або НАТО на території України».

У дописі в соцмережі Х Медведєв звинуватив лідерів у нібито прагненні «війни в Європі», вдавшись до образливої лексики. Він окремо згадав президента Франції Емманюеля Макрона, заявивши, що той нібито «ігнорує попередження Росії та продовжує просувати ідею розміщення західних військових контингентів в Україні».

«Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Франції Еммануель Макрон. – Ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте», – написав Медведєв.

Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, котра зафіксувала приліт ракети «Орешник» на Львівщині.

Європейські лідери наразі ці погрози Медведєва публічно не коментували.

Раніше Макрон заявив, що «кілька тисяч» французьких військових можуть направити в Україну для контролю кордону з РФ після підписання угоди про припинення вогню. Президент Франції каже, що їх не залучатимуть до бойових дій.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії підтвердило застосування ракети «Орешник». Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

У 2019 році Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який забороняв розробку і виробництво ракет середньої дальності.

Однак, як стверджує розвідка Британії, розробка «Орешника» майже напевно відбулася до цього – ця система, швидше за все, є варіантом балістичної ракети «Рубеж РС-26», яка вперше була випробувана в 2011 році.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

6 січня в Парижі пройшли переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Крім того, за підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також окремо підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил у разі укладення мирної угоди. Стармер пояснив, що документ «прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території».





Стали відомими також нові подробиці щодо внеску від провідних держав Коаліції. Окрім розгортання на території України багатонаціональних сил, Британія й Франція готуються створити там військові центри й збудувати захищені об’єкти для виробництва зброї, щоб підтримати оборонні потреби України, розповів британський прем’єр Кір Стармер.

Москва на тлі дипломатичних зусиль США ще не висловила готовності піти на поступки і погодитися на мирну угоду з гарантіями безпеки, передбаченими союзниками України. Росія неодноразово виступала проти присутності сил НАТО на території України після завершення війни.

У грудні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно і прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році. В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США й Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну і Європу.

7 січня сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем повідомив, що президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Документ можуть винести на голосування вже наступного тижня, додав він.