Радбез ООН збереться 12 січня на засідання через застосування Росією «Орешника»

Кілька держав – членів ООН, зокрема Франція, підтримали звернення України щодо скликання засідання Ради Безпеки ООН після чергових масованих ударів Росії та застосування гіперзвукової ракети «Орешник».

Згідно з оновленим порядком денним, Рада Безпеки ООН збереться у понеділок, 12 січня, на запит української сторони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ ініціює термінові консультації не лише в Раді Безпеки ООН, а й у форматах Україна–НАТО, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку із заявами РФ про застосування балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що ракета була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії підтвердило застосування ракети «Орешник». Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що це перший випадок застосування Росією балістичної ракети по території Львівської області, хоча раніше регіон неодноразово зазнавав ударів дронами та крилатими ракетами.

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

У 2019 році Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який забороняв розробку і виробництво ракет середньої дальності.

Однак, як стверджує розвідка Британії, розробка «Орешника» майже напевно відбулася до цього – ця система, швидше за все, є варіантом балістичної ракети «Рубеж РС-26», яка вперше була випробувана в 2011 році.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.



