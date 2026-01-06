Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри для розгортання багатонаціональних сил

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після завершення 6 січня саміту «Коаліції охочих» у Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

«Декларацію про наміри між Україною, Французькою Республікою та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України підписують: від України – президент Володимир Зеленський, від Французької Республіки – президент Емманюель Макрон, від Великої Британії – прем’єр-міністр Кір Стармер», – оголосили перед підписанням.

Після цього три лідери поставили підписи під документом.

«Ми підписали декларацію про наміри відрядити війська до України в разі мирної угоди. Це ключова частина нашого твердого наміру підтримувати Україну довгостроково, – розповів після підписання Кір Стармер. – Це прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території, захищаючи небо та море України та відновлюючи українські збройні сили на майбутнє».

За словами британського прем’єра, «після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові хаби по Україні та побудують захисні споруди для зброї та військового обладнання, щоб підтримати оборонні потреби України»

Раніше Радіо Свобода з посиланням на проєкт декларації саміту «Коаліції охочих» інформувало, що, згідно з документом, США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили «Коаліції охочих» у разі нападу.

6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Також до нього приєдналися спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

Переговорник від України, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров після зустрічі радників із нацбезпеки 3 січня заявив, що «більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями».

Тим часом, за спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін.