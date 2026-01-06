Кошта розповів, як ЄС долучиться до гарантій безпеки для України в разі мирної угоди

Учасники зустрічі «Коаліції охочих» мали продуктивну та важливу зустріч щодо посилення підтримки України, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта 6 січня.

«Ми готові взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично обов’язкових гарантій, які будуть активовані, щойно припинення вогню набуде чинності. ЄС сприятиме зусиллям щодо забезпечення гарантій безпеки, необхідних Україні для будь-якої угоди про довготривалий мир», – заявив він.

Кошта назвав напрямки допомоги, яку готовий надати Євросоюз:

підтримка просування України на шляху до вступу до блоку, що є «ключовим елементом її майбутнього процвітання»

допомога в забезпеченні фінансових потреб України на наступні два роки через позику на 90 мільярдів євро, узгоджену Єврокомісією в грудні; частина цих коштів, зазначив Кошта, підтримає українську армію

сприяння цивільними та військовими місіями ЄС «на місцях»

«Україна повинна бути в максимально міцній позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню», – додав голова Євроради.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про «потужний вияв єдності для України» під час зустрічі в Парижі за участі лідерів країн ЄС, НАТО та «друзів України».

Читайте також: Фон дер Ляєн: вступ України до ЄС буде «гарантією безпеки» сам по собі

«Наша спільна заява надсилає чітке повідомлення. Ми колективно підтримуємо Україну та безпечне, надійне квітуче майбутнє лежить попереду», – додала вона.

У Парижі сьогодні відбулася зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією.

Європейські чиновники повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників із національної безпеки, що відбулася минулими вихідними, і зустрічі військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам, Україні й іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».



