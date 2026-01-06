Фон дер Ляєн: вступ України до ЄС буде «гарантією безпеки» сам по собі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала початок зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі, що відбувається сьогодні.

«Наша мета зрозуміла: надати міцні гарантії безпеки для України», – заявила вона.

Голова Єврокомісії зазначила, що такі гарантії передбачатимуть, зокрема, сильну українську армію, спроможну відбивати подальші атаки, багатонаціональні сили стримування та зобов’язання щодо підтримки України у разі майбутнього нападу Росії.

«Вступ України до Євросоюзу буде як ключовою гарантією безпеки сам по собі, так і центральним елементом нашої трансформаційної пропозиції з процвітання», – додала фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський 6 січня прибув до Парижа, де на сьогодні запланована зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією.

Європейські чиновники повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників із національної безпеки, що відбулася минулими вихідними, і зустрічі військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам, Україні й іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».



