Після зустрічі з Макроном Зеленський заявив про підготовку «важливих політичних кроків»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Росія не припиняє ударів по нашій країні, і зараз нам потрібно посилювати протиповітряну оборону, щоб захищати наших людей, наші громади, критичну інфраструктуру. Кожне постачання ракет для ППО зберігає життя і посилює шанси для дипломатії. Саме тому кожна зустріч має приносити конкретний результат – нові рішення щодо ППО, нові пакети допомоги, нові спроможності для захисту неба», – написав він у телеграмі.

За його словами, під час зустрічі з Макроном говорили про «реальні можливості України протидіяти російському терору, про наш захист і про підтримку, яка зможе зміцнити наші позиції в дипломатії».

«Дуже ґрунтовно говорили й про дипломатію, наші кроки. Сьогодні в Парижі – найбільш репрезентативна зустріч Коаліції охочих: лідери держав, керівники міжнародних організацій, міністерський рівень та посли. Готуємо важливі політичні кроки», – додав Зеленський.

6 січня в столиці Франції пройде зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні.

Крім того, за словами речника президента Україїни, після зустрічі з Макроном Зеленський матиме потім спільну з ним зустріч із американськими переговорниками: спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Планується, що ввечері Зеленський, Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.



