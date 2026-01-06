Зеленський прибув до Парижа, де пройде засідання «Коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, повідомив його речник Сергій Никифоров.

6 січня в столиці Франції пройде зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні.

Крім того, за словами Никифорова, якого цитують українські ЗМІ, під час візиту Зеленський матиме зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, а потім спільну з ним зустріч із американськими переговорниками: спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Також українська переговорна команда на чолі з президентом проведе зустріч з американською.

Планується, що ввечері Зеленський, Макрон, а також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.

Європейські чиновники повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників із національної безпеки, що відбулася минулими вихідними, і зустрічі військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам, Україні й іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається представити «конкретні зобов’язання» щодо безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб у разі припинення вогню була чіткість щодо складу і розгортання миротворчих сил.

Деякі посадовці кажуть, що в різних європейських столицях лунають різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тисяч, хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тисяч миротворців, які подбають про безпеку моря, неба і суходолу.

Ніяких військових планів оприлюднено не було, однак основну частину військ мають надати Франція і Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Переговорник від України, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров після зустрічі радників із нацбезпеки 3 січня заявив, що «більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями».

Тим часом, за спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін.