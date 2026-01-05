Лідери Євроради та НАТО долучаться до зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта візьме участь у зустрічі лідерів країн «Коаліції охочих» у Парижі завтра, повідомляє його пресслужба.

Кошта «вирушить до Парижа 6 січня для зустрічі «Коаліції охочих» щодо України». Згодом, згідно з анонсом, він планує візити до Кіпру та на Близький Схід.

Також пресслужба НАТО анонсує участь генерального секретаря альянсу:

«Марк Рютте поїде до Парижа, Франція, щоб взяти участь у «Коаліції охочих» під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Сполученого Королівства сера Кіра Стармера».

За повідомленням НАТО, подія не передбачає спілкування з медіа.

На 5 січня заплановані переговори начальників генеральних штабів України і європейських країн, включаючи ключових союзників Києва – Велику Британію, Францію і Німеччину; 6 січня у Парижі пройде зустріч на рівні лідерів країн, що входять до «Коаліції охочих».



