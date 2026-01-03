Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з прем’єром Британії

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів «Коаліції охочих».

«Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною», – написав Зеленський у телеграм-каналі 3 січня.

За словами глави української держави, сторони також обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. «Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також із американською стороною», – додав Зеленський.

Зеленський і Стармер обговорили «необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі» (футбольного клубу, який до 2022 року належав російському олігарху Роману Абрамовичу – ред.). Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів».

До Києва прибули радники з питань національної безпеки 15 європейських країн і представники трьох міжнародних організацій, повідомив зранку 3 січня секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».