До Києва прибули радники з питань національної безпеки країн-союзниць України – Умєров

До Києва прибули радники з питань національної безпеки 15 європейських країн, повідомив зранку 3 січня секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров.

«У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії. Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами», – написав у телеграмі Умєров.

30 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні цього тижня відбудеться зустріч радників з національної безпеки країн «Коаліції охочих».

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».