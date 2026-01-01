Умєров повідомив про зустріч із головою МЗС Туреччини, йшлося про безпекову ситуацію, переговорний процес

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров повідомив, що мав зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі.

«Обговорили безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів та координацію подальших кроків. Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей. Туреччина є важливим партнером України й одним із ключових майданчиків для діалогу. Продовжуємо роботу у тісній взаємодії. За підсумками зустрічі доповів президентові України», – написав 1 січня в соцмережах Умєров, який очолює українську делегацію на мирних переговорах, що відбуваються за посередництва США і спрямовані на припинення війни РФ проти України.

Пізніше Умєров повідомив також про робочу зустріч із головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином.

«Обмінялися оцінками безпекової ситуації, обговорили можливі сценарії розвитку подій і координацію дій з урахуванням динаміки переговорних процесів і регіональної обстановки. Ми також обговорили питання звільнення наших військовополонених, а також повернення цивільних осіб і дітей, незаконно викрадених Росією», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський наголосив у вечірньому зверненні 1 січня, що ключовою темою розмов секретаря РНБО в Туреччині було відновлення обмінів. «Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», – зазначив голова держави.

Зустрічі Умєрова в Туреччині відбулися перед запланованими на 3 січня переговорами радників із питань національної безпеки країн, що входять до «Коаліції охочих», і призначеними на 6 січня в Парижі переговорами на рівні лідерів.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».