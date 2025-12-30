Зеленський: попри закиди РФ щодо зриву мирних зусиль США, Київ продовжує контакти з Вашингтоном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри всі закиди РФ щодо зриву переговорів з США, Київ продовжує переговорний процес з західними партнерами.

За його словами, контакти України з західними партнерами продовжуються, зокрема, сьогодні була телефонна розмова з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, також переговори з кількома європейськими лідерами.

«Ми працюємо щодня.. Сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи Умерова з американцями...3 січня ми плануємо зустрічати в Україні радників з нацбезпеки. Ми будемо обговорювати всі документи, всі напрацювання і додаткові речі. Далі зустріч 6 січня у Франції – все, що пропрацюють наші радники, на рівні лідерів будемо зафіксувати», – розповів він журналістам.

Потім радники нацбезпеки зберуться ще 7 січня.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім вони провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

На тлі переговорів України та США глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений». При цьому він визнав, що «можливо», що звинувачення РФ було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».

30 грудня речник російського президента Дмитро Пєсков назвав цю атаку терористичним актом, який направлений на зрив переговорного процесу, не лише особисто проти Путіна, а й на зрив мирних зусиль Трампа».