Зеленський: над 20 пунктами мирного плану має працювати чотиристороння робоча група

Угоду з 20 пунктів мають підписати чотири сторони – Україна, Росія, Європа та Сполучені Штати, розповів журналістам президент Володимир Зеленський у понеділок.

«Українсько-американська робоча група вже є, вже продемонструвала результати, напрацювала відповідні документи. Далі документи там, де нам потрібні були наші європейські партнери. У нас була тристороння робоча група, її засідання було в Берліні», – заявив він.

Відтак технічна група, яка працює над документом, також має складатися з представників чотирьох сторін, додав глова держави:

«Якщо ми будемо йти, і я дуже надіюсь, що швидко, по 20-пунктному плану, який повинні підписати чотири сторони України, Європа, Америка і Росія, то напевне потрібно, щоб технічна група була чотирьохстороння. Ми нормально до цього ставимося. Я знаю, що є запитання щодо наших можливостей, тристоронньої зустрічі Америка – Україна – Росія на рівні лідерів, або відповідних телефонних розмов. Я ще раз підкреслю, ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть наблизити до закінчення війни».





Говорячи про склад групи, Зеленський уточнив, що, окрім постійних членів Рустема Умєрова, Сергія Кислиці та Андрія Гнатова, туди можуть долучатися інші посадовці залежно від потреб.

«Непостійний склад долучається, додатково іноді долучається розвідка. Я вирішую в залежності від того, які зустрічі, зміст зустрічей… (радник голови Офісу президента – ред.) Олександр Бевз, до речі, з ним завжди працює, може бути доєднаним, представники розвідок. І ще додаткові військові, подивимося. В залежності від формату зустрічей», – розповів він.

За словами Зеленського, якщо пункти плану стосуються моніторингу, до переговорів долучається більше військових, якщо про економіку – міністр економіки Олександр Соболєв:

«Якщо будуть ще якісь контакти, як був із секретарем (фінансів США – ред.) Бесентом, то може будемо долучати прем’єр-міністерку Свириденко. Різні групи будуть плануватися».

У Флориді (США) напередодні завершилися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



