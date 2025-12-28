Трамп вважає, що Путін «серйозно» налаштований на мир, попри обстріли

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський лідер Володимир Путін «серйозно» налаштований на мир. Про це він заявив під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з медіа.

«Ні, зараз він серйозно налаштований. Я думаю, Україна теж провела серйозну атаку, і я не розцінюю це негативно. Я думаю, вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі США – ймовірно, прилетіли з України», – зазначив він, відповідаючи на запитання «Що скажете стосовно останніх масованих атак РФ? Схоже, Путін не налаштований на мир?»

За словами Трампа, як народ України хоче завершення війни, так і народ Росії цього хоче.

За результатами останнього опитування, проведеного російським «Левада-Центром», у Росії рівень підтримки дій російських військових сил в Україні залишається високим – 73%, однак в останні місяці знижується. Не підтримують дії сил РФ в Україні – 18%. Соціологи також повідомили, що частка тих, хто вважає, що зараз потрібно переходити до мирних переговорів, за останні місяці зросла і досягла двох третин опитаних.

У штаті Флорида у резиденції Мар-а-Лаго розпочалася зустріч Зеленського та Трампа. Президент США сказав, що очікує «чудової» зустрічі.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін. Про це йдеться у звіті від 17 грудня.















