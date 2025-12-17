Кремль відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод – ISW

Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зауважують, що Кремль однозначно відхилив пропозиції США та Європи надати Україні гарантії безпеки, «подібні до натовських», як частину мирної угоди та продовжував сигналізувати про своє небажання йти на компроміс щодо територіальних претензій Росії на суверенну територію України.



В Інституті вивчення війни звертають увагу на інтерв'ю ABC News заступника міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який 15 грудня заявив, що Росія «однозначно ніколи не підтримає, не погодиться» на присутність військ НАТО в Україні, навіть якщо ці сили є частиною гарантій безпеки або членами «Коаліції охочих». Рябков також повторив, що Росія не піде на «жодні компроміси» щодо п’яти українських регіонів, які Росія незаконно окупувала – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і Криму.

Рябков, зокрема, заявив, що Росія має «всього п’ять [регіонів]», фактично повторивши вимогу Кремля, щоб Україна віддала Росії неокуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і тим самим давши зрозуміти, що Росія, ймовірно, не погодиться на будь-яке перемир’я, яке заморозить нинішню лінію фронту, пише ISW.

Аналітики констатують, що Рябков повторив російську теорію перемоги, згідно з якою Росія неминуче переможе, витримавши опір України та підтримку Заходу, заявивши, що закінчення війни Росії в Україні залежить від того, коли прихильники України «визнають неминучий результат [російського] успіху». Він також заявив, що вся «мета» війни Росії в Україні полягає в тому, щоб українці усвідомили, що вони належать до Росії, фактично підтвердивши довгострокову мету Кремля щодо встановлення контролю над урядом України та її народом, а не лише над її територією.

16 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков також повторив, що Росія хоче «закінчити цю війну», але прагне досягти своїх цілей, які, за оцінкою ISW, включають усунення та заміну українського уряду, знищення української армії та підрив єдності Заходу. Пєсков також відхилив ідею різдвяного перемир’я.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участі європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.



