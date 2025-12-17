ЗМІ: у Берліні підготували два документи щодо безпеки, на яких має базуватися мирна угода

Американсько-європейський мирний план, спрямований на запобігання майбутнім російським атакам на Україну, передбачає посилення української армії, розгортання європейських військ на території країни та більш активне використання американських розвідданих, пише The New York Times з посиланням на чиновників, ознайомлених з проєктами.

Американські та європейські дипломати, які протягом останніх двох днів зустрічалися з українською делегацією в Берліні, в основному погодилися з двома документами, що окреслюють гарантії безпеки, заявили чиновники публічно та приватно.

Один із двох документів визначає загальні принципи. За словами двох американських чиновників і кількох європейських дипломатів, вони є зобов’язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, в якій всі країни-члени зобов’язуються надати допомогу будь-якій країні, яка зазнала нападу.

Друга частина угоди, яку американські чиновники описали як «оперативний документ між військовими», містить більш детальну інформацію. У ній пояснюється, як американські та європейські сили будуть співпрацювати з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки.

Жоден з цих документів не був оприлюднений. Особи, ознайомлені з ними, заявили, що оперативний документ містить численні конкретні вказівки, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії.

Один американський чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є «дуже конкретним» щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться.

Першочерговим завданням є план доведення чисельності українських збройних сил до «мирного рівня» у 800 000 військовослужбовців, оснащених сучасним обладнанням та проходячими сучасну підготовку, що стане потужним стримуючим фактором для Росії. Європейський дипломат без уточнень зазначив, що документ містить «дуже конкретні» деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.

У документі також викладено деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході України, подалі від лінії припинення вогню, і слугуватимуть ще одним захисним рубежем.

За даними NYT, документ містить детальну інформацію про те, як США використовуватимуть свої розвідувальні ресурси для сприяння моніторингу перемир’я та виявлення російських дій, спрямованих на повторне вторгнення. У документі також детально описано, як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під «фальшивим прапором», які можуть дати Москві привід для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками заявляють, що це типова тактика Росії.

Американські та європейські чиновники заявили, що нова гарантія безпеки буде юридично обов’язковою, з урахуванням процедур кожної країни.

Чиновники США заявили, що Трамп погодився подати гарантії безпеки до Сенату, де зазвичай ратифікуються договори, хоча вони не уточнили, чи будуть вони офіційно подавати гарантії як договір.

NYT пише, що безпекові документи покликані стати основою більш широкої угоди, спрямованої на досягнення перемир’я. Вони також мають на меті переконати Україну поступитися територією в рамках мирної угоди та відмовитися від офіційного вступу до НАТО.

Проте широке перемир’я, схоже, залишається недосяжним на даний момент, частково через те, що Росія не бере участі в цих переговорах. Будь-яка угода про припинення бойових дій вимагатиме значних поступок як від президента України Володимира Зеленського, так і від президента Росії Володимира Путіна. Москва не виявляє жодної гнучкості у своїх вимогах.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 16 грудня заявив, що РФ залишається непохитною у вимозі до України передати частину Донбасу, яку Росія ще не завоювала, і що він не прийме присутність військ країн НАТО в Україні.

Американські чиновники заявили в понеділок, що територіальне питання залишається перешкодою, але висловили впевненість, незважаючи на публічні коментарі Путіна, що він зрештою погодиться на присутність в Україні європейських сил, які не діють під прапором НАТО.

14 і 15 грудня в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участі європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.

Пєсков також розкритикував участь Європи в мирних переговорах, заявивши, що це «у плані прийнятності нічого хорошого не віщує».



Президент України Володимир Зеленський 16 грудня заявив, що документи будуть остаточно доопрацьовані в найближчі дні і що він очікує, що представники США передадуть їх Росії, а потім зустрінуться з українськими переговірниками, можливо, вже на цих вихідних.