У Кремлі заявили, що не знають про підсумки переговорів у Берліні, й розкритикували участь Європи

У Кремлі заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участі європейських лідерів у Берліні.

Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.

Пєсков також розкритикував участь Європи в мирних переговорах, заявивши, що це «у плані прийнятності нічого хорошого не віщує».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. У результаті переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва. Текст його не публікували, але відомо про кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Переговори у Берліні між українськими, американськими й європейськими посадовцями відбувалися 14-15 грудня. США запропонували Україні безпекові гарантії, наближені до статті 5 НАТО, що підтримали європейські лідери. Президент США Дональд Трамп 15 грудня заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли».

Європейські лідери у спільній заяві 15 грудня наголосили, що будь-які рішення щодо потенційних територіальних поступок України можуть бути ухвалені лише після того, як будуть забезпечені надійні гарантії безпеки, до яких входитимуть багатонаціональні сили під керівництвом Європи.

Переговори мають продовжитися в Маямі.