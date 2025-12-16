Зеленський: делегація України може знову вирушити на переговори до США найближчими днями

Після дводенних консультацій з делегацією Сполучених Штатів у Берліні є «відповідні напрацювання», підсумував президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом 16 грудня.

Він зазначив, що делегати США також отримали реакцію країн Європи щодо мирних пропозицій Вашингтона.

«Тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп», – сказав він.

Зеленський вважає, що візит відбудеться «найближчими днями – може на вихідних, може, трішечки пізніше». Він висловив сподівання, що це станеться якомога раніше.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Зустрічам у Берліні передувала кількаденна робота Умєрова та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова з представниками президента Дональда Трампа в Сполучених Штатах на початку грудня.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».



