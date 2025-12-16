Зеленський: Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-юре, ні де-факто

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме територію Донбасу російською ні де-юре, ні де-факто.

«Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують «вільну економічну зону». І я ще раз підкреслю: «вільна економічна зона» – це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів 15 грудня.



Водночас Зеленський зазначив, що щодо територіального питання, яке є одним з ключових, поки що консенсусу немає. Але в інших питаннях, за його словами, є рух вперед, щодо гарантій безпеки – «серйозний рух вперед».



«Ми говоримо про гарантії безпеки, які повинні бути проголосовані в Конгресі США. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Важливо, що це юридично зобовʼязуюча відповідальність наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора, з боку РФ. Тобто буде реакція на кшталт того, що є в 5 статті НАТО», – додав президент.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».