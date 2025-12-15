Трамп: угода щодо припинення війни РФ в Україні «ближча, ніж будь-коли»

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли». Він сказав про це в Білому домі після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським і низкою європейських лідерів.

«Я думаю, що ми зараз ближчі, ніж будь-коли», – сказав Трамп 15 грудня журналістам в Овальному кабінеті, додавши, що мав «довгі й дуже хороші переговори» з Зеленським і лідерами країн Європи, а також очільниками ЄС і НАТО після того, як у Берліні посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

Трамп також згадав, що американська сторона мала «численні переговори з Путіним». Президент США вкотре зазначив, що, на його думку, російський лідер «хоче побачити кінець» війни.

«У мене були хороші розмови з Росією, і я думаю, що вони хочуть повернутися до більш нормального життя», – сказав Трамп.

«Щодо гарантій безпеки – ми працюємо на цим з Європою, яка буде значною частиною цього. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася… Думаю, що ми досягли великого прогресу в питанні Росії й України», – додав він.

Раніше сьогодні лідери країн Європи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським представили план гарантій безпеки для України із шести пунктів. У спільній заяві вони наголосили, що будь-які рішення щодо потенційних територіальних поступок України можуть бути ухвалені лише після того, як будуть забезпечені надійні гарантії безпеки, до яких, зокрема, входитимуть багатонаціональні сили під керівництвом Європи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України в Берліні тривають. Компромісу щодо можливого територіального врегулювання поки не досягнуто, повідомив 15 грудня український президент на спільній пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Український президент, не вдаючись у деталі, запевнив, що «деструктивні» питання, які «точно не допоможуть», зникли з оновлених редакцій проєктів мирного плану. Він також висловив сподівання на те, що робота над усуненням розбіжностей щодо територіального питання продовжиться.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки, український президент зазначив, що «вони виглядають дуже непогано», однак залишаються питання, які потребують прояснення.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Як писало видання The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажала йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».