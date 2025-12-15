Зеленський заявив про відсутність компромісу зі США щодо територій і про «непогані» гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України в Берліні тривають. Компромісу щодо можливого територіального врегулювання поки не досягнуто, повідомив 15 грудня український президент на спільній пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

«Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який буде поважати народ України… Діалогу щодо території не було достатньо. І мені здається, що поки що у нас різні позиції (з американською стороною – ред.), – скажу відверто. Але гадаю, що колеги почули мою особисту позицію. Дуже радий, що міг особисто передати цю позицію. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України», – запевнив Зеленський.

Український президент, не вдаючись у деталі, запевнив, що «деструктивні» питання, які «точно не допоможуть», зникли з оновлених редакцій проєктів мирного плану. Він також висловив сподівання на те, що робота над усуненням розбіжностей щодо територіального питання продовжиться.

«Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій… Гадаю, американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я хотів би, щоби в цих питаннях Сполучені Штати Америки продовжували в форматі медіації посередині», – зазначив Зеленський.

Голова держави відкинув твердження, що Сполучені Штати «щось вимагали» в питанні територіальних поступок із боку України.

«Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації, і тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки, а передав колегам зі США, щоб вони передали «руським» наше бачення», – зауважив Зеленський.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки, український президент зазначив, що «вони виглядають дуже непогано», однак залишаються питання, які потребують прояснення.

«Хто здійснює моніторинг, в якому форматі і які санкційні кроки щодо порушення цього моніторингу режиму припинення вогню? Ось ці питання, які б я піднімав. І важливо, що ми всі погодились, що ми повинні це напрацювати. А хто під час припинення вогню стоїть на контрактній лінії? Це люди – військові, технологічний моніторинг або все разом? Це питання в розробці військових. Я дав би можливість їм, так як вони професійні люди, це ще пропрацювати і запропонувати для перемовин», – резюмував Зеленський.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

