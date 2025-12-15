Перемовини щодо миру в Берліні продовжаться о 12:00, ввечері Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами

Перемовини щодо припинення війни в Україні за участі президента Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, які розпочалися в Берліні в неділю, продовжаться в понеділок о 12:00 (за Києвом), повідомили журналістам в Офісі президента.

Після цього на 14:00 у Зеленського запланована зустріч з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром, а потім – з президентом Бундестагу (парламенту Німеччини) Юлією Кльокнер.



Ввечері також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

14 грудня у Берліні розпочалися перемовини української делегації на чолі з президентом України в Берліні з спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, зятем президента США Джареда Кушнера. Зустріч тривала понад п’ять годин.

Віткофф після цього заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Читайте також: ЗМІ: Зеленський допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плані є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.