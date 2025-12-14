Віткофф заявив про «значний прогрес» за підсумками першого дня переговорів із Зеленським

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткофф увечері 14 грудня прокоментував зустріч із президентом України в Берліні.

Він підтвердив, що зустріч за участі Володимира Зеленського, зятя президента США Джареда Кушнера, а також української та американської делегацій тривала понад п’ять годин.

«Представники провели поглиблене обговорення щодо мирного плану з 20 пунктів, економічного порядку денного та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці», – додав Віткофф.

14 грудня Зеленський повідомив про початок зустрічі з американською делегацією в Берліні. Згодом радник президента повідомив, що сторони домовилися продовжити переговори завтра зранку.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.







