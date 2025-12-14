«Треба брати себе в руки»: Зеленський – про можливий провал мирних переговорів і гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський у неділю під час спілкування з журналістами відповів на кілька запитань від видання Радіо Свобода. У прешу чергу він розповів, які суми жертвують партнери ЄС на допомогу Україні.

«Є суми допомоги, які дають нам наші європейські партнери на основі 30 договорів. Для нас важливо, щоб ці суми не зменшувались, я особисто над цим працюю. Друге – є заморожені активи або альтернативні гроші під ці активи, я особисто над цим працюю з європейськими партнерами. Я роблю все, щоб ми отримали ці 45 млрд на рік і 90 млрд на 2026-2027 роки», – зазначив він

Крім того, Зеленський зазначив, який сценарій очікує на Україну у разі провалу сьогоднішнього мирного процесу.

«Ми не можемо собі дозволити сьогодні думати про це. Я розумію, що ми повинні ставитись до цього реалістично. Але якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання війни, тиску на РФ, це як біг на велику дистанцію, марафон. То треба брати себе в руки, знаходити інший шлях, щоб ця війна закінчилась», – наголосив президент України.

Зеленський уточнив, що про деталі гарантій безпеки від США зможе говорити «трішечки пізніше, моя команда поділиться всіма деталі, які вони проговорювали на рівні військових у Штутгарті. Більше поки що деталей немає».

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.