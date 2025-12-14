Україна ще не отримувала реакції США щодо останніх пропозицій по мирному плану – Зеленський

Україна ще не отримувала реакції США щодо останніх пропозицій по мирному плану, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Кілька месенджів я чув через свою переговорну команду, але я отримав усі сигнали і буду готовий до діалогу, який почнеться вже сьогодні (14 грудня – ред.). Сьогодні у нас україно-американський день у Берліні. Окремо я буду бачити канцлера Мерца», – наголосив глава держави.

Він наголосив, що мирний план не буде таким, який буде подобатися всім.

«Є багато компромісів, останній варіант плану ми вже відправили США. На мій погляд, найголовніше, щоб план був якомога справедливішим для України, тому що Росія починала цю війну. Головне, щоб він був дієвим, а не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни. Ще важливо – щоб після його підписання у РФ не було вже можливості почати третю агресію проти українського народу», – каже Зеленський.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.