ISW: Лавров фактично відхилив сім пунктів запропонованого США мирного плану

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від 11 грудня і зауважив, що він фактично відхилив сім пунктів запропонованого США початкового 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни РФ проти України.

За словами аналітиків, йдеться про такі пункти:

заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій і Херсонській областях;

перезапуск Запорізької атомної електростанції під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії, а не Росії;

вимога до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні НАТО до кордонів, що були до 1997 року;

дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі;

надання надійних гарантій безпеки Україні;

підтвердження суверенітету України;

прийняття норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.

Зокрема, в ISW зазначили, що Лавров запропонував Сполученим Штатам і НАТО російські ультиматуми грудня 2021 року як основу гарантій безпеки для Росії, а ці ультиматуми містять умови, рівносильні руйнуванню чинного альянсу НАТО, наприклад, припинення розгортання сил або систем озброєння у державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

«Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план, але Росія натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього… Високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи Путіна, аналогічно відхилили ключові пункти плану в останні тижні. Зокрема, Кремль дав зрозуміти, що його не влаштує проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди, як це передбачено 25-м пунктом початкового мирного плану», – йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що позиція Кремля щодо мирних переговорів й обміну територіями не змінилася у 2025 році, тоді як російський лідер Володимир Путін заявив у березні 2025 року, що Росія не має наміру «нікому поступатися» чи «віддавати» незаконно анексовані території.

«Депутати Державної думи Росії, яких Кремль використовує для формування російської громадської думки, також чітко дали зрозуміти, що РФ залишається незацікавленою в підписанні будь-яких мирних угод, включно з початковим мирним планом із 28 пунктів», – йдеться в повідомленні.

В ISW також заявили, що Путін й інші російські чиновники продовжують перебільшували російські «перемоги на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінія фронту руйнується, і підштовхнути Захід й Україну до капітуляції перед вимогами Росії».

При цьому аналітики вкотре зазначили, що лінія фронту в Україні не загрожує неминучим крахом, попри серйозність ситуації на деяких напрямках, і що російські війська досягають лише тактичних успіхів на більшій частині фронту.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що всі «непорозуміння» зі Сполученими Штатами Америки щодо України були вирішені після зустрічі на початку цього місяця між президентом РФ Володимиром Путіним і посланцем США Стівом Віткоффом.

«Зараз, тут, на наших переговорах з американцями щодо українського питання, я особисто вважаю, що непорозуміння й недомовленості вирішені», – сказав очільник МЗС Росії.

Він також висловив думку, що Трамп «щиро прагне» врегулювати війну РФ проти України політико-дипломатичними методами. При цьому Лавров заявив, що самого прагнення мало, треба «практичні кроки для усунення першопричин конфлікту», які полягають у «неприйнятності для Росії втягування України в НАТО».

Лавров додав, що Росія хоче узгодження пакету документів для підтримки довгострокового і сталого миру «з гарантіями безпеки для всіх залучених сторін».

«Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції щодо гарантій колективної безпеки, – сказав Лавров. – Ми розуміємо, що, обговорюючи гарантії безпеки, ми не можемо обмежуватися лише Україною».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

За даними медіа, високопосадовці США, як очікується, також проведуть зустріч в суботу, 13 грудня, в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа.

При цьому в Білому домі 11 грудня заявили, що президент США Дональд Трамп «надзвичайно розчарований» українською й російською сторонами і не хоче більше розмов.

Щодо ймовірної зустрічі у Парижі, речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що «якщо є реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі гідні когось зі США цими вихідними, тоді надішлемо представника».

За її словами, лише за останні кілька тижнів адміністрація Трампа витратила понад 30 годин на зустрічі з росіянами, українцями і європейцями.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа з 28 пунктів (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області і заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення. Після зустрічей план редакгувався.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України: рамковий документ з 20 пунктів, документ щодо гарантій безпеки, а також документ щодо відновлення – проєкт, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню».

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.