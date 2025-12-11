Білий дім: Трамп «надзвичайно розчарований» українською та російською сторонами

Президент США Дональд Трамп «надзвичайно розчарований» українською та російською сторонами і не хоче більше розмов, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Президент надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. Йому набридли зустрічі просто заради зустрічей. Він не хоче більше розмов. Він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна закінчилася», – сказала вона під час брифінгу.

Щодо ймовірної зустрічі у Парижі, Левітт сказала, що «якщо є реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі гідні когось зі США цими вихідними, тоді надішлемо представника».



За її словами, лише за останні кілька тижнів адміністрація Трампа витратила понад 30 годин на зустрічі з росіянами, українцями та європейцями.

За даними медіа, високопосадовці США, як очікується, проведуть зустріч в суботу, 13 грудня, в Парижі з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа.

Зустріч у Парижі відбудеться після телефонної розмови в середу між Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Мерц заявив у четвер, що він та його колеги-лідери сказали Трампу, що тільки Україна може вирішувати, що робити зі своєю власною територією. За його словами, розмова була конструктивною, і що обидві сторони висловили повагу. Трамп, навпаки, сказав, що учасники «обговорювали Україну досить різкими словами».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



