Зеленський: план США передбачає вихід військ РФ з Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини

У плані США щодо закінчення війни, окрім непогоджених позицій щодо Донеччини, пропонувався вихід військ РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі пропонувався вихід «рускіх» з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять з відповідних шматочків Харківської, Сумської області, Дніпровщини, де вони є», – сказав він під час спілкування з журналістами.

Щодо Херсонщини та Запоріжжя пропозиція, що сили РФ не відходять, і «стоїмо, де стоїмо», додав Зеленський.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

«Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.