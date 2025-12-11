Лавров заявив, що РФ більше не має непорозумінь зі США щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 11 грудня заявив, що всі «непорозуміння» зі Сполученими Штатами Америки щодо України були вирішені після зустрічі на початку цього місяця між президентом РФ Володимиром Путіним і посланцем США Стівом Віткоффом.

За словами Лаврова, ці переговори підтвердили «взаємне розуміння», досягнуте між Путіним і американським президентом Дональдом Трампом на саміті на Алясці у серпні.

«Зараз, тут, на наших переговорах з американцями щодо українського питання, я особисто вважаю, що непорозуміння й недомовленості вирішені», – сказав очільник МЗС Росії.

Він також висловив думку, що Трамп «щиро прагне» врегулювати війну РФ проти України політико-дипломатичними методами. При цьому Лавров заявив, що самого прагнення мало, треба «практичні кроки для усунення першопричин конфлікту», які полягають у «неприйнятності для Росії втягування України в НАТО».

Лавров додав, що Росія хоче узгодження пакету документів для підтримки довгострокового і сталого миру «з гарантіями безпеки для всіх залучених сторін».

«Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції щодо гарантій колективної безпеки, – сказав Лавров. – Ми розуміємо, що, обговорюючи гарантії безпеки, ми не можемо обмежуватися лише Україною».

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Крім того, президент США заявив, що «час настав» для проведення виборів в Україні – хоча Конституція України не дозволяє проводити вибори під час війни.

Трамп також назвав Європу «занепадаючою» групою країн, очолювану «слабкими» людьми, і низько оцінив їхню роль у спробах припинити війну Росії проти України.

Президент Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо Сполучені Штати й інші партнери зможуть створити безпечні умови, необхідні для проведення голосування. Відступаючи від своєї попередньої позиції, Зеленський сказав, що порушить у парламенті питання розробки законопроєкту, який дозволяє вибори під час воєнного стану.

8 грудня Зеленський заявив, що компромісу з територіальних питань поки не знайдено. Спілкуючись із журналістами, Зеленський наголосив, що Україна не має права віддавати свої території ані за Конституцією країни, ані за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми напевно не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – сказав український лідер.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області і заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.