Кремль: заяви Трампа щодо України «співзвучні з розумінням» Москви

У Кремлі заявили 10 грудня, що слова президента США Дональда Трампа щодо України, озвучені ним у нещодавньому інтерв’ю, «співзвучні з розумінням» влади Росії.

«Багато в чому президент Трамп торкнувся якраз і першопричин цього конфлікту… Щодо теми НАТО, щодо теми територій, щодо теми того, як Україна втрачає землі, це співзвучно з нашим розумінням», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він назвав коментарі Трампа «дуже важливими».

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Крім того, президент США заявив, що «час настав» для проведення виборів в Україні – хоча Конституція України не дозволяє проводити вибори під час війни.

Трамп також назвав Європу «занепадаючою» групою країн, очолювану «слабкими» людьми, і низько оцінив їхню роль у спробах припинити війну Росії проти України.

Президент Зеленський заявив, що готовий провести вибори у своїй охопленій війною країні, якщо Сполучені Штати й інші партнери зможуть створити безпечні умови, необхідні для проведення голосування. Відступаючи від своєї попередньої позиції, Зеленський сказав, що порушить у парламенті питання розробки законопроєкту, який дозволяє вибори під час воєнного стану.

8 грудня Зеленський заявив, що компромісу з територіальних питань поки не знайдено. Спілкуючись із журналістами, Зеленський наголосив, що Україна не має права віддавати свої території ані за Конституцією країни, ані за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми напевно не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – сказав український лідер.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області і заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.