Вийти з Донбасу. Україні ставлять ультиматум замість того, щоб поставити його Путіну

Ультиматум для Зеленського: ЗСУ покинуть Донбас?

CША тиснуть на Україну, щоб заради миру ЗСУ вийшли з Донбасу, повідомило Politico з посиланням на проінформовані джерела серед європейських посадовців.

«У питанні території американці мають просту позицію: Росія вимагає від України відмовитися від територій, а американці продовжують думати, як це зробити. Американці наполягають, що Україна повинна покинути Донбас... так чи інакше», – цитує видання обізнаного про деталі переговорів європейського чиновника.

Україна ж намагається пояснити адміністрації США, що віддати агресору без бою те, що він не зміг завоювати за майже 4 роки повномасштабної війни, не є шляхом до миру, а навпаки – є заохоченням агресора.

Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточних позиціях. Наразі близько 30% Донбасу перебуває під контролем України.

«Загалом, найреалістичніший варіант – це залишитися на своїх позиціях. Але росіяни тиснуть на Київ, щоб той відмовився від територій», – зазначив європейський чиновник.

Але США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Що каже Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

«Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський після того, як президент США Дональд Трамп зауважив, що «трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію».

Також президент України наголосив, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, перш за все від США.

«Є одне питання, на яке я і всі українці хочуть отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що зроблять наші партнери», — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче віддавати території, Вашингтон шукає компроміси.

«Ми по закону не маємо права, по Конституції, по міжнародному праву і морального права. Безумовно Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати, за це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміси», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи розглядає Київ питання про відмову від територій.

Переговори у Лондоні:

У Лондоні завершилися переговори канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.



«Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України», – написав Зеленський у телеграмі.

Зеленський подякував Стармеру, Мерцу та Макрону за готовність бути з українським народом та допомагати на шляху до наближення миру.

Що каже ЄС?

Євросоюз має ключові пріоритети: підтримка України й підвищення оборонної готовності Європи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання у форматі «коаліції охочих», передає кореспондентка Радіо Свобода.

Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і у нас більше немає часу на гаяння

«Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і у нас більше немає часу на гаяння. Забезпечення фінансової підтримки допоможе забезпечити виживання України, і це вирішальний акт європейської оборони… Європа має засоби та бажання посилити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів», – зазначила топпосадовиця Євросоюзу.

На її думку, Росія не зацікавлена в мирі, натомість «постійно обманює, тягне час і насміхається з дипломатії». Євросоюз своєю чергою, резюмувала топпосадовиця, лишається відданим захисту своїх спільних цінностей.

«Саме так ми й будемо діяти: об'єднані у підтримці України та у захисті Європи», – підсумувала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн заявила про значний вплив європейських санкцій на російську військову економіку. За словами глави Єврокомісії, й пропозиція так званої репараційної позики для України «збільшує вартість війни для Росії».

Покровськ, Мирноград, фронт

Кілька тижнів тому Сили оборони відійшли з частини позицій під напівоточеними Покровськом і Мирноградом – про це вдень 8 грудня повідомила «Українська правда» з посиланням на двох анонімних співрозмовників у Десантно-штурмових військах і в одній з піхотних бригад, які працюють на напрямку.

За даними журналістів, відхід відбувся в районі сіл Сухий Яр і Лисівка, і прориватися довелося з боями. Рішення про вихід, за словами співрозмовників «УП», частково залежало від командирів, які не хотіли ризикувати оточенням своїх підрозділів.

Водночас на мапі DeepState ці території продовжують бути позначеними як «сіра зона», що означає наявність там і українських, і російських підрозділів. Армії Росії, як повідомляють аналітики, вдається просуватися в останні дні на південних околицях Мирнограда – в іншому фронт там залишається стабільним.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg заявляв, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 8 грудня про 53 штурми армії РФ на Покровському напрямку.

Що відбувається на фронті? Яке майбутнє Донбасу?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Що ж буде з Україною, якщо не піддатися на тиск США і не погодитися на мирний план на умовах Росїі?

Роман Костенко, народний депутат від «Голосу» та секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в ефірі Радіо Свобода заявив, що це не означатиме автоматичний програш у війні.

«Ніхто не каже, що буде легко, але питання в тому, що ми програли відразу війну – точно не стоїть»

За словами Костенка, Європа має власні розвіддані та технологічні можливості, і в разі послаблення американської допомоги Україна не втратить їх «ні на 100%, ні на 50%».

«Будe важко. Серйозно важко. Але Україна не перестане битися й не програє наступного дня», – наголосив депутат.

Водночас Костенко категорично відкинув можливість політичних рішень, які передбачають відведення українських військ із тих територій Донецької області, які не захоплені армією Росії.

«Я вважаю, що немає такої ситуації, коли Україна має погоджуватися на виведення своїх військ, звідки б там не було. Я взагалі не бачу такої ситуації», – заявив він.