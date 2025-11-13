Зеленський про Покровськ: будь-яке рішення щодо виведення військ є справою командирів на місцях

Ситуація у Покровську є дуже складною, будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію…найважливіше для нас – це наші солдати», – сказав він у інтерв’ю для Bloomberg.

За його словами, Росія прагне перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати президента США Дональда Трампа, що Україна повинна вийти з усього східного Донбасу, що складається з Донецької та Луганської областей, щоб припинити війну.

«Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, вони не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактора», – сказав Зеленський.

Він зазначає, що російські війська «не мають стільки потужності» та націлені на енергетичну систему України в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Україну підкоритися до весни.

«Вони знають, що як тільки енергетичний фактор зникне, у них не залишиться інших сильних факторів», – сказав президент.

12 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що російське військове командування залучило 170 000 військовослужбовців до наступальних операцій на Покровському напрямку, але лише у жовтні 2025 року російські війська зазнали рекордних 25 000 вбитих і поранених у цьому районі. Для порівняння американський Інститут вивчення війни (ISW) нагадували, що російські війська, за повідомленнями, зазнали приблизно 15 000 втрат на Покровському напрямку в січні 2025 року.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



