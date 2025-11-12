«Про контроль росіян над містом не йдеться»: Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок – про це він повідомив 12 листопада.

Він пояснив поїздку тим, що стабілізація ситуації в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від «взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань».

«Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії», – розповів він.

Сирський констатував, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

«Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки», – повідомив він.

Головнокомандувач повідомив, що Сили оборони роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення російських військ. Також, додав він, їх пошук та знищення триває на прилеглому Очеретинському напрямку.





«За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області. Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться», – повідомив Сирський.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Тим часом, як повідомляють Сили оборони півдня, українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.



