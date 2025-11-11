МВА: російські війська намагаються проникнути в Мирноград з боку Покровська, оборона триває

У Мирнограді є руйнування внаслідок російських атак, повідомляє голова міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі Радіо Свобода 11 листопада.

«Руйнування в місті є. От я дивився зараз ваші кадри Авдіївки (в ефірі було показано свіже відео з окупованої Авдіївки, поширене російськими джерелами у телеграмі – ред.) – у Мирнограда, мабуть, зараз, якщо проїхатись вулицями, буде вигляд більш зруйнований навіть, ніж у Авдіївки», – сказав він у коментарі Радіо Донбас Реалії.

Третяк зазначив, що російських військ на вулицях міста немає:

«Намагання є просунутися з боку Покровська або з південно-східної частини. Але Сили оборони тримають оборону на околицях Мирнограда і перешкоджають ворогу зайти в міську забудову».





Третяк не став оцінювати перспективи оборони Мирнограда, якщо армія РФ захопить Покровськ, але припустив, що з урахуванням логістики, «якщо Покровськ паде, то Мирнограда доля теж буде не дуже добра».

За словами голови міської адміністрації, зв’язку з Мирноградом майже немає, відтак невідомо, скільки цивільних там залишається.

«Коли була можливість, військові допомагали з евакуацією людей. На жаль, зараз вже декілька тижнів навіть з військовими це неможливо», – повідомив він.

Аналітики DeepState раніше зазначали, що в разі захоплення Покровська його місто-супутник Мирноград ризикує опинитися відрізаним від зовнішнього світу.



