DeepState: армія РФ «поглинає» Покровськ. Що буде з Мирноградом?

Ситуація в Покровську залишається критичною, повідомили аналітики проєкту DeepState 4 листопада. За їхніми даними, російські військові продовжують зосереджуватися в місті, де їхні позиції постійно фіксуються і зазнають ударів Сил оборони буквально по всій території населеного пункту.

Аналітики DeepState також додають, що в разі захоплення Покровська його місто-супутник Мирноград ризикує опинитися відрізаним від зовнішнього світу.

«Його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там», – пишуть аналітики.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 4 листопада зазначає, що Росія виділила «приголомшливу і неспівмірну кількість живої сили і техніки» для захоплення Покровська.

Аналітики зауважують, що РФ також направила елітних операторів БПЛА з « Рубікону російський елітний підрозділ спеціального призначення у сегменті БПЛА. Більше – у розслідуванні» на Покровський напрямок, щоб знищити логістику ЗСУ і ліквідувати українських операторів безпілотників.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 і 4 листопада, на які посилається Інститут вивчення війни, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західній, північній і північно-східній частині Покровська.

Генеральний штаб ЗСУ заявив 5 листопада, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, і оточення українських підрозділів і частин немає. Згідно з інформацією відомства, триває робота з укріплення флангів оборони, забезпечення та захисту логістичних маршрутів агломерації.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: