Секретний «Рубікон» Росії. Чим займається, де базується і як досягає успіху на полі бою (розслідування)

«Мудрий багато чого зуміє навчитися у ворога. Обережність – ось спасіння! Від друзів не можна тому навчитися, що чудово недруг лютий надасть. Від ворогів, не від друзів же навчилися міста фортечні будувати стіни і військові судна. Збереже наука ця дім, і гроші, і дітей».

Арістофан, «Птахи», 414 рік до н.е.

Про російський Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» уперше стало відомо широкому загалу в жовтні 2024 року, після того, як центр проінспектував міністр оборони Росії Андрій Білоусов.

До 11 жовтня, коли було опубліковано відео візиту міністра, назва «Рубікон» не згадувалася ні в медіа, ні в соцмережах.

Однак, за офіційною версією «Рубікон» був створений за особистою вказівкою Білоусова на базі одного з російських підрозділів безпілотної авіації ще в серпні 2024 року і за два місяці встиг уразити «понад 400 одиниць озброєння та техніки ЗСУ».

Офіційний канал «Рубікона» через пів року заявив, що проєкт існує щонайменше з липня 2024-го.

«Тоді було рішення створити маленьку групу, вона складалася з 5-7 осіб, почали вчитися, знайшли, як усе це зробити, знайшли симулятор, більш-менш натренувалися в цьому виді спорту, перейшли на полігон, а з полігону до бойових дій», – розповідає у випущеному до річниці «Рубікона» короткому фільмі людина, представлена в титрах як командир загону з позивним «Моцарт».

Він же каже, що на першому етапі безпілотники та інше обладнання майбутній «Рубікон» отримував від добровольчого батальйону імені Судоплатова.

«Рубікон» – один із ключових елементів, тому вони отримують серйозне фінансування на дослідження і розробки

«Рубікон» – це не просто підрозділ, а структура більш високого рівня, що відповідає за централізовані закупівлі та розробку безпілотних систем, впровадження тактик, методик і процедур застосування наземних і морських дронів, а також за навчання операторів, – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода колишній офіцер морської піхоти США, науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute, FPRI) Роб Лі. – Для російського військового керівництва це пріоритетний напрямок. Росія зараз формує власні сили безпілотних систем, і «Рубікон» – один із ключових елементів, тому вони отримують серйозне фінансування на дослідження і розробки, а також можуть вибирати, кого брати до своїх лав, а кого – ні. Станом на весну 2025 року, у них було сім відомих загонів чисельністю приблизно 130–150 осіб кожен».

Першу відеодобірку ураження цілей офіційний телеграм-канал «Рубікона» опублікував 14 жовтня, а днем пізніше «група «Рубікон» була вперше згадана як учасник «спеціальної військової операції» спільно з іншими російськими підрозділами.

Заступник начальника Головного військово-політичного управління російської армії Апті Алаудінов виклав ролик удару по спостережному пункту ЗСУ на Харківському напрямку, здійснений спільно батальйоном «Ваха», спецназом «Ахмат», прикордонним відділенням «Октябрьський» і групою «Рубікон».

Від Курщини до Донеччини

До середини січня 2025 року канал «Рубікона» публікував відео ураження цілей майже винятково з Курської області.

6 лютого Міноборони окремо згадало «Рубікон» серед підрозділів, які беруть участь у контрнаступі на позиції ЗСУ.

За три дні до цього в програмі Володимира Соловйова на телеканалі «Россия 1» вийшов великий пропагандистський сюжет про центр «Рубікон». «Курській операції» присвячений окремий розділ у фільмі до річниці створення центру.

«Рубіконівці» ставлять саме собі в заслугу перерізання логістичних каналів української армії в районі Суджі.

Україна не могла нормально забезпечувати війська, і в підсумку Росія змогла розвинути успіх і витіснити ЗСУ

«Деякі з підрозділів «Рубікона» брали участь в операціях у Курській області, і саме вони багато в чому забезпечили те, що Росія змогла в лютому-березні повернути під контроль майже всю зайняту ЗСУ територію цього регіону. Українські військові тоді зазначали, що «Рубікон» фактично унеможливив нормальну українську логістику: залишалося всього кілька доріг до Суджі, і постачати українські війська в Курській області було вкрай складно, – каже Роб Лі. – У Росії на цьому напрямку було кілька сильних ударних БПЛА-підрозділів, але головним там був саме «Рубікон». Завдяки цьому Україна не могла нормально забезпечувати війська, і в підсумку Росія змогла розвинути успіх і витіснити ЗСУ».

Підсилюють пріоритетні напрямки

Із кінця січня 2025 року географія роботи «Рубікона» стала розширюватися. На відео ударів з’явилися цілі на Куп’янському і Покровському напрямках, із середини лютого – на Харківському та Вугледарському, а з початку березня – на Південнодонецькому. Починаючи з травня «Рубікон» працював переважно в Донецькій області, підтримуючи літній російський наступ.

«У «Рубікона» дуже хороші оператори дронів. Крім того, вони виконують функцію навчання: інструктують підрозділи по всій лінії фронту. Їхні загони перекидають на різні ділянки, де вони тренують місцеві підрозділи ударних БПЛА, створюють школи для операторів на окупованих територіях і посилюють пріоритетні напрямки», – говорить Роб Лі.

Чверть ударів «Рубікона» – по безпілотниках

З лютого дедалі більше ударів оператори «Рубікона» стали наносити не по наземних цілях, а по безпілотниках противника. Спочатку це були переважно важкі бомбардувальні гексакоптери «Баба–Яга», потім до них додалися розвідувальні та ударні українські дрони практично всіх типів.

Якщо вірити статистиці, яку збирає російський проєкт LostArmour на основі відеозаписів, на вересень 2025 року понад чверть ударів «Рубікона» припали саме на безпілотники, ще приблизно 15 % цілей – на різні системи радіолокації, зв’язку та РЕБ.

В останні місяці, судячи з відео, роль «Рубікона» як фронтової ППО продовжує зростати, а техніки серед цілей стає дедалі менше – і все частіше це пікапи, автомобілі та мотоцикли. Влітку кількість ударів по БПЛА склала вже майже половину від усіх атак «Рубікона».

Структура і інструменти

«У них є чітка структура з вузькоспрямованими фахівцями. Кожен загін «Рубікона» спеціалізується на чомусь своєму: одні зосереджені на FPV–дронах, інші на протидії українським розвідувальним БПЛА, треті – на боротьбі з нічними бомбардувальниками, четверті використовують ударні дрони «Молния», – розповідає Роб Лі.

Експерт каже, що особливістю «Рубікона» є сильна радіоелектронна розвідка, яка допомагає ефективно знаходити українські безпілотники та їхніх операторів.

Атаки по українських БПЛА–розрахунках на деяких ділянках дають значний ефект: за словами Лі, за тиждень роботи «Рубікона» в одному з районів було знищено до 70% позицій БПЛА однієї з українських бригад.

«Рубікон» використовує майже всі основні ударні та розвідувальні безпілотники, що перебувають на озброєнні російської армії, крім «Шахедів» і «Гераней». Це звичайні та оптоволоконні FPV–дрони ВТ–40, КВН, ударні «Молнии» і «Ланцети», розвідувальні БПЛА компанії ZALA, «Орлани», безпілотники SuperCam, спеціалізовані ППО–дрони.

Влітку до цього списку додалися морські безпілотні катери, які Україна вже давно застосовує у війні.

...і морські дрони

28 серпня російське Міноборони заявило про атаку безекіпажного катера (БЕК) на український розвідувальний корабель «Сімферополь» в гирлі Дунаю – це стало першим випадком використання російською армією БЕКів для удару по військових цілях.

«Рубікон» може атакувати (за аналогією з «Шахедами») в один день, наприклад, 400 катерами всю морську інфраструктуру. Ми до цього готові?

За місяць до цього в Балтійському морі пройшли російські навчання «Липневий шторм», важливою частиною яких стало відпрацювання використання БЕК і ураження імітатора корабля противника. Кадри з цих навчань були показані у фільмі «Рубікона».

На відео показані й самі катери, мабуть, передані «Рубікону» – це, найімовірніше, одна з версій російських «Орканів».

Чи брав «Рубікон» участь у липневих навчаннях і чи має він стосунок до удару по кораблю «Сімферополь», невідомо.

Але рекрутер «Рубікона» з числа співробітників російського військового відомства в листуванні з Радіо Свобода в телеграмі підтвердив, що наразі центр веде набір на навчання операторів безекіпажних катерів.

Український експерт Сергій Бескрестнов оцінює новий напрямок роботи «Рубікона» як загрозу для України.

«Елітний центр безпілотних систем «Рубікон» може атакувати (за аналогією з «Шахедами») в один день, наприклад, 400 катерами (підводними, надводними), всі порти, вишки, кораблі, всю морську інфраструктуру. Навіть «вилетіти» катерами на пляж з осколковими боєприпасами. Ми до цього готові? Щоб потім не шукали винних: як же так вийшло?» – пише Бескрестнов у телеграмі.

Начальник із гвардійської бригади

Центр «Рубікон» відсутній у російських базах юридичних осіб, не асоційований публічно з будь–яким військовим підрозділом Міноборони, а в заголовках російських ЗМІ згадується з епітетом «секретний».

Проте, за допомогою відкритих джерел Радіо Свобода вдалося як з’ясувати ім’я начальника «Рубікона», так і знайти його основну базу.

Прізвище та ініціали начальника Випробувального центру перспективних безпілотних технологій (ВЦПБТ) «Рубікон» з’являються в інтернеті лише двічі: у листах подяки, опублікованих на сайті благодійного фонду «Братське серце», що допомагає учасникам війни з Україною і має в опікунській раді переважно вихідців із російських спецслужб, СЗР і ФСБ.

Обидва листи (1, 2) датовані 24–м липня 2025 року і обидва підписані «гвардії полковником, начальником ВЦПБТ «Рубікон» С.В. Будніковим».

У згаданому вже телевізійному сюжеті Володимира Соловйова телеведучий серед іншого відвідує навчальний центр «Рубікона».

Обличчя співробітників центру, які говорять у кадрі, ретельно «заблюрені», зате показано тих, хто супроводжує телеведучого. Разом із Соловйовим по приміщеннях «Рубікона» ходить заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко, за ними йдуть ще двоє людей.

Один із них – начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії Євген Шмирін (навесні представник цього управління, відповідального за «зброю майбутнього», відвідував з візитом Іран, у жовтні 2023 року в переговорах із міністром оборони Ірану в Тегерані брав участь сам Шмирін, про роль відомства Шмиріна у створенні «Рубікона» ми розповімо нижче).

Друга людина з незаблюреним обличчям на відео, як вдалося з’ясувати Радіо Свобода, – той самий С.В. Будніков.

Його фотографії, зокрема з дипломом дочки полковника з таким самим прізвищем, яка брала участь у спортивних змаганнях, можна знайти в нині видаленому акаунті дружини Буднікова в соціальній мережі «ВКонтакте».

Сергій Вікторович Будніков народився 24 грудня 1987 року в Бєлгороді, у 2010–2012 роках служив у 61-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти в Мурманській області, а потім щонайменше до 2019 року – у 9-й гвардійській артилерійській бригаді в місті Луга Ленінградської області, де до кінця служби обіймав посаду начальника штабу. Ймовірно, саме в цьому місці Будніков і отримав звання полковника. У 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, начальник «Рубікона» перевіз сім’ю до Бєлгорода, уродженцем якого є і він сам, і його дружина.

Як випливає із витоку в мережу бази Прикордонної служби РФ, частину даних якої опублікував український проєкт «Миротворець», із березня по серпень 2023 року Сергій Вікторович Будніков із такими самими датою народження і номером паспорта щонайменше 19 разів перетинав кордон Росії та окупованої Донецької області України в пунктах пропуску «Куйбишево» та «Матвєєв Курган».

На запитання Радіо Свобода, надіслані йому електронною поштою, Сергій Будніков не відповів.

Як Володимир Соловйов «здав» базу «Рубікона»

Загалом в інтернеті було опубліковано три відео, на яких показано «секретну базу» центру «Рубікон»:

перше – 11 жовтня 2024 року в телеграм-каналі Міністерства оборони Росії;

друге, телесюжет Соловйова, 2 лютого 2025 року.

1 серпня 2025 року відео до річниці свого створення опублікував телеграм-канал самого «Рубікона»: до нього увійшли як кадри з перших двох роликів, так і ті, що раніше не публікувалися.

На всіх трьох роликах деталі, що хоч якось здатні видати розташування бази та навчального центру «Рубікона», ретельно розмиті або пікселізовані. І якщо самому «Рубікону» та Міністерству оборони Росії справді вдалося зробити свої відео практично не геолокованими, то відео Соловйова дозволяє встановити місце зйомки – це зали конгресно–виставкового центру «Патріот» у Підмосков’ї.

Колишнього директора парку «Патріот» В’ячеслава Ахмедова в серпні 2025 року було засуджено до п’яти років колонії за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та службовому підробленні.

Як стане зрозуміло далі, до цього моменту «Рубікон» базувався там уже понад пів року.



Не армійський піксель

Монтажери Соловйова забули «заблюрити» табличку над входом до вбиральні з характерним дизайном і розташоване над нею світлове табло, яке, як випливає із загальнодоступних відео з «Патріота», показує напис «туалет» російською та англійською мовами, перемикаючись між ними раз на кілька секунд (табло спеціально розташоване на висоті, бо в дні проведення виставок двері до туалету приховані від очей відвідувачів стендами. І момент перемикання мов на ньоиу потрапив на відео Соловйова).

Крім того, у момент проходу Соловйова, Криворучка, Шмиріна та Буднікова залою, «блюр» «сповзає» вбік на самого Соловйова, дозволяючи побачити колону з такими самими облицювальними панелями, гучномовцями та іншим обладнанням, як і на численних загальнодоступних фото та відео з виставок у КВЦ «Патріот».

Кадри, зняті в цих самих інтер’єрах, але не показані у відео Соловйова, є і на ювілейному відео «Рубікона».

Серед деталей, як збігаються, стійки з «патріотичними» плакатами та надувні перешкоди для тренувань з управління FPV-дронами (такі самі перешкоди можна помітити на рекламних картинках, які публікує «Рубікон», закликаючи вступати до своїх лав).

На відео Міноборони HA, опублікованому в жовтні 2024 року, також є кілька деталей, що вказують на те, що воно могло бути зняте у виставковому центрі «Патріот»: наприклад, металеві люки в підлозі з технічними отворами (їх можна побачити на складі техніки «Рубікона» на відео Соловйова).

Ми знайшли й інші підтвердження, що «Рубікон» базується в «Патріоті» постійно, і його база, показана в усіх трьох відео, не була телевізійною постановкою.

На сайті виставкового центру «Патріот» є календар заходів за 2023 і 2024 рік. У вересні 2024 о року в ньому з’являється постійний рядок, що охоплює 7 днів на тиждень і всі тижні поспіль аж до кінця року. Вона називається «Науково–практичні заняття (УПМІіСП МО)».

УПМІіСП – це те саме «Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів», яке очолює Євген Шмирін, який супроводжував Володимира Соловйова під час візиту в «Рубікон».

Нам також вдалося геолокувати фрагмент відео Соловйова, в якому він із Будніковим, Криворучком і Шмиріним оглядає баггі та «буханки», що доставляють, як йдеться в сюжеті, операторів БПЛА «на передок».

Це розташована на території парку «Патріот» неподалік від основного експозиційного комплексу стоянка для техніки в кластері «Військово–промисловий комплекс».

Радіо Свобода також з’ясувало, що під центр «Рубікон» відведено зал D і частину залу С виставкового центру «Патріот», розташованих у південній частині комплексу.

На знімках, зроблених на початку квітня 2025 року на виставці «Мотовесна 2025», яка проходила в залі С, видно таку саму маскувальну сітку, якою завішений зал D, де базується «Рубікон».

У 2025 році вперше був скасований форум «Армія», що проходив із 2015 року в парку «Патріот» (зокрема у всіх чотирьох залах виставкового центру). Виставки в «Патріоті» не проводилися з квітня 2024 року до вчорашнього дня (16 вересня 2025 року), коли у виставковому центрі відкрився «Міжнародний технічний конгрес».

Як випливає з фотографій в інстаграмі, цей захід проходить у залі B, тобто між ним і «Рубіконом» залишили порожнім один зал. Виставка триватиме два дні, наступна запланована тільки на грудень.

Початковий відбір у «Рубікон» здійснюється «в Москві», після чого тих, хто пройшов його, відправляють «у зону СВО», – розповів Радіо Свобода ще один рекрутер центру, з яким ми зв’язалися через месенджер Max. Одноразова виплата, якою «Рубікон» заманює новобранців, відповідає сумі, яку виплачують за укладення контракту в російській столиці: 2,3 мільйона рублів з урахуванням федеральної виплати в 400 тисяч. За словами рекрутера, після відбору навчання операторів БПЛА та інших фахівців здійснюється «на базі загону, до якого потрапить той, хто підписав контракт».

Ще один зв’язок із Москвою можна помітити в ролику до річниці створення «Рубікона»: на стіні однієї з кімнат висить фотографія, на якій людина у військовій формі проводить маніпуляції з дроном. Серед логотипів на фотографії є не тільки знаки Міноборони і «Рубікона», а й логотип уряду Москви.

22 травня 2025 року квиставковий центр «Патріот» зазнав удару українського безпілотника «Лютий».

Через три дні, 25 травня, тут почали споруджувати вежу для системи ППО «Панцир», будівництво якої було завершено 16 червня 2025 року.

«Гра змінилася»: чому ЗСУ може навчитися в «Рубікона»

Герой України та командир полку БПЛА «К-2» Кирило Верес оцінив роботу «Рубікона» як «топову»:

«Там, де вони стоять, де вони працюють, я не заздрю нашим підрозділам. Вони найкращі. Топові хлопці. Щоб не масштабувалися!»

«Рубікон» – це дуже ефективно. Це система! А в нас на більшості ділянок фронту досі «махновщина»

Голова українського Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зазначає, що за рік існування «Рубікон» став «найкращим технологічним підрозділом Росії», на рахунку якого тисячі одиниць знищеної техніки, безпілотників, а також поранені та вбиті українські військовослужбовці, зокрема оператори дронів.

«У «Рубіконі» блискуче управління, працюють системно, найкращий відбір особового складу, підготовка, забезпечення всіма необхідними засобами. Заливають грошима. Зараз активно масштабуються: із підрозділу в кілька сотень людей їх нарощують тисячі, щоб перекрити весь фронт. За моїми прогнозами, восени [2025 року] ми побачимо вже як мінімум п’ять-шість тисяч фахівців у скоординованих і забезпечених екіпажах. Усі, хто знають, як працює «Рубікон», сходяться в одному: це дуже ефективно. Це система! А в нас на більшості ділянок фронту досі «махновщина», – вважає Берлінська.

Боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Денис Міщенко пише, що «Рубікон» є одним із підрозділів, які українській армії необхідно «вивчати, шукати рішення з протидії та вбивати».

«Це дуже сильний противник, якому потрібно приділяти більше уваги», – наголошує він.

У розмові з Радіо Свобода Міщенко зазначив, що «Рубікон» завдав його підрозділу «масу проблем з логістикою».

З думкою про те, що знищення української логістики – основне завдання «Рубікона», погоджується і боєць 419-го батальйону БПЛА з позивним «Мерфі».

«Гра змінилася, коли вони прийшли сюди», – каже командир медичного відділення в батальйоні 53-ї механізованої бригади ЗСУ, яка воює під Костянтинівкою в Донецькій області, Ребека Мацировські.

Марія Берлінська пропонує:

створити «АнтиРубікон»: підрозділи, які цілеспрямовано «полювали» б на екіпажі «Рубікона».

переймати практики роботи російського підрозділу, який, «на відміну від українських, не соромиться брати й масштабувати проривні рішення супротивника».

призначити в кожній бригаді людей, відповідальних за збір і масштабування робочих технологічних рішень, тому що часто сусідні бригади «не знають і не діляться чудовими робочими схемами одна з одною».

На думку очільниці Центру підтримки аеророзвідки, три цих пріоритетні кроки можна виконати всього за місяць.

Роб Лі погоджується, що ЗСУ могли б взяти на озброєння деякі практики «Рубікона»:

«Один із важливих уроків полягає в тому, що загони «Рубікона» приходять на конкретну ділянку фронту з дуже вузьким і чітким завданням. Наприклад, унеможливити українську логістику на певному відрізку: перекрити постачання піхоти, паралізувати підвезення боєприпасів, позбавити БПЛА можливості нормально працювати. І хоча ділянка може бути зовсім невеликою, ефект виходить серйозний: іноді тільки через це Росія могла просунутися, тому що українські війська фізично не могли утримувати позиції»

«Я повторюся: в України була і залишається перевага в розвитку і якісному застосуванні безпілотних технологій, але багато в чому завдяки «Рубікону» цей розрив скоротився. Російські екіпажі стали справді якіснішими, і в деяких випадках вони можуть перекинути на окрему ділянку багато екіпажів операторів дронів і мати там перевагу в повітрі. Буде більше екіпажів – буде більше проблем для ЗСУ. Вони засвоїли уроки з українського досвіду і зрозуміли, що їм потрібно вкладати в розвиток і застосування БПЛА більше грошей, масштабувати цю галузь і зробити її пріоритетною. Я думаю, саме це ми зараз і спостерігаємо», – наголошує науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute, FPRI) Роб Лі.

У підготовці тексту за результатами розслідування брала участь «Система» – розслідувальний проєкт Радіо Свобода і телеканулу «Настоящее Время».