DeepState: армія РФ закріпилась північніше Покровська. Наслідки

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, про це 11 січня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій з'явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Також агресор зміг просунутися і закріпитися на території в бік села Гришине – тут він взяв під свій контроль трасу, яка йде в Покровськ і Мирноград із заходу.

Обидва міста, згідно з мапою проєкту, повністю перебувають в «сірій зоні».

Раніше, 8 січня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що північна частина Покровська під контролем Сил оборони, а в Мирнограді українські захисники «зупиняють противника».

12 січня цю заяву Сирського підтвердили в 7-му армійському корпусі ДШВ, який обороняє агломерацію. Там зазначили, що російська армія активізувала штурми в напрямку північної частини міста вище залізниці, а також на його північно-західних околицях у бік Гришиного.

Вранці 12 січня український Генштаб повідомив про 46 штурмів на Покровському напрямку – ця ділянка фронту була найгарячішою за минулу добу.

