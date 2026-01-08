Північ Покровська «під нашим контролем» – Сирський

Найскладнішою назвав оперативну ситуацію на Покровському напрямку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Як ідеться у його вечірньому повідомленні 8 січня, на цьому напрямку «щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень».

«Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону», – написав воєначальник у телеграмі.

За словами Сирського, завданням на цьому напрямку є «підтримувати бойові спроможності та берегти життя українських захисників – найцінніше, що в нас є».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

Війська РФ уже понад півтора року намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону на цьому напрямку.

Покровськ – місто з населенням до початку повномасштабного вторгнення РФ понад 60 тисяч – є важливим траспортним вузлом і більшу частину 2025 року перебувало під загрозою оточення російськими військами.